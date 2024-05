ECOMMPAY is een toonaangevende betalingsdienstaanbieder en een directe bankkaartverwerver. Wij creëren op maat gemaakte datagestuurde technologieën waarmee e-commerceklanten wereldwijd online betalingen kunnen doen. ECOMPAY zorgt voor geldbewegingen met één klik; onze betalingsgateway faciliteert een omnichannel-betalingsproces, waarbij acquisitiemogelijkheden, meer dan 100 betalingsmethoden, massale uitbetalingen en technologische innovatie worden gecombineerd binnen één enkele, naadloze integratie. Onze klanten profiteren van lagere operationele kosten, een kortere time-to-market bij bedrijfsuitbreiding en de synergie tussen conversie en beveiliging. ECOMMPAY heeft wereldwijd 4 kantoren en biedt werk aan meer dan 700 mensen. Bedrijven uit de ECOMMPAY-groep bieden betalingsdiensten en directe acquisitie internationaal aan onder de licenties van de Financial Conduct Authority of the UK (FCA) – ECOMMPAY LIMITED, en de Central Bank of Cyprus – ECOMMBX LIMITED.

Categorieën : Finance Betalingsverwerkingssoftware

Website: ecommpay.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ecommpay. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.