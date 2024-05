Easynote is werk- en samenwerkingssoftware waarmee iedereen en overal zijn dagelijkse werk kan beheren. Het is eenvoudig en zeer schaalbaar voor elke branche of bedrijf dankzij het unieke rastersysteem. Het maakt niet uit of u agile moet werken, in tijdlijn of gridway, Easynote is de juiste keuze voor u. Het is dus tijd om afscheid te nemen van Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt en nog veel meer. Gebruik meer dan 50 vooraf gedefinieerde sjablonen om binnen enkele seconden aan de slag te gaan. Beheer kleine projecten of grote ondernemingsprojecten samen met uw team! Gebruik ons ​​unieke dashboard om in één keer overzicht te krijgen van al uw projecten, op één plek. Easynote biedt een proefperiode van 7 dagen zonder dat er een creditcard vereist is.

Categorieën : Productivity Projectbeheersoftware

Website: easynote.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Easynote. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.