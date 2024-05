Easebuzz is een full-stack platform voor betalingsoplossingen dat meer dan 1.00.000 bedrijven in India bedient. Met een missie om een ​​one-stop financieel besturingssysteem voor bedrijven te worden, helpt Easebuzz bedrijven bij het digitaliseren van betalingen en het beheren van end-to-end financiële operaties rond digitale betalingsincasso's, betalingsuitbetalingen, verbonden bankieren, gesplitste betalingen, geautomatiseerde afstemming, leveranciersbetalingen, sub- verkopersbeheer, restitutiebeheer enz. via plug-and-play API-oplossingen. Naast het bedienen van het MKB en startups in India, richt het bedrijf zich ook op middelgrote en grote bedrijven uit verschillende sectoren van de economie, waaronder onderwijs, detailhandel, NBFC's, verzekeringen, e-commerce, D2C, reizen en toerisme enz.

Categorieën : Finance Betalingsverwerkingssoftware

Website: easebuzz.in

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Easebuzz. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.