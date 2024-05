dtcpay is een gereguleerde betalingsdienstaanbieder die betrouwbare oplossingen biedt voor verkopers om hun inkomsten te laten groeien met hogere acceptatiepercentages voor Fiat- en cryptocurrency-transacties. De klanten van onze klanten profiteren van probleemloze betalingservaringen, of ze nu onze bekroonde POS+ terminal in de winkel gebruiken of onze online kassa gebruiken. dtcpay, opgericht in 2019 in Singapore, is een gelicentieerde Major Payment Institution (MPI) onder de Monetary Authority of Singapore (MAS) en biedt Digital Payment Token (DPT)-diensten aan.

Website: dtcpay.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan dtcpay. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.