DreamUp.ai is een door AI aangedreven tool voor het genereren van kunst waarmee gebruikers AI-kunst met hoge resolutie kunnen creëren, beheren en delen. Met DreamUp.ai hebben gebruikers toegang tot een onbeperkte artistieke licentie, waardoor ze kunnen experimenteren, aanpassen en eigenaar kunnen worden van de werken die ze maken. Het platform beschikt ook over een openbaar toegankelijke galerijpagina, door AI aangedreven opschaling en een integratie met Lexica.art die gebruikers een stroom van inspiratie biedt. DreamUp.ai geeft ook iets terug en schenkt 30% van alle opbrengsten aan TONE, een gemeenschap die zwarte kunst in Memphis ondersteunt. Met DreamUp.ai hebben gebruikers toegang tot een krachtige, intuïtieve tool waarmee ze prachtige kunst kunnen maken en delen met de wereld.

Website: dreamup.ai

