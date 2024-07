DreamPic.AI is een AI-aangedreven platform waarmee gebruikers gepersonaliseerde afbeeldingen van zichzelf in verschillende stijlen kunnen maken. Het platform vereist dat een gebruiker 10-30 foto's van zichzelf uploadt, de gewenste stijlen selecteert waarin hij afbeeldingen wil genereren, en het AI-model de rest laat doen. Nadat het model is getraind, krijgt de gebruiker een link te zien waarmee hij de resultaten kan bekijken en alle gegenereerde afbeeldingen kan downloaden. Met DreamPic.AI kunnen gebruikers het getrainde model ook hergebruiken of downloaden, zodat ze meer afbeeldingen in verschillende stijlen kunnen genereren. Het platform wordt geleverd met een breed scala aan vooraf gedefinieerde stijlen die een reeks genres bestrijken, zoals beroemdheid, kunst, dieren, fantasie, sci-fi, professionele portretten, cartoon, vintage, anime, surrealistisch, gothic, steampunk, hipster, retro , fantasie, cyberpunk, hiphop, elegant, boheems, grunge, preppy, sportief, glamorous, pop art, minimalistisch, eclectisch, stedelijk, traditioneel, westelijk, nautisch, militair, volk, tropisch, art deco, middeleeuws, grieks, safari , strand, circus, strand bum, sterrenkijker, diepe ruimte, ijspegels, woestijn, dampgolf, moderne prinses, mode, prinses, droompiloot, kleurrijk portret, advocaat, zwart pak, werknemer, death note digitale kunst, android portret, komische voetbalspeler , strakke lijntekeningen, psychedelisch portret, fantasie-Ottomaanse krijger, Afrikaans stamportret, Afrikaanse sjamaan, fantasiezanger, fantoomkrijger, gekleurde bladeren en meer.

Website: dreampic.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan DreamPic.AI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.