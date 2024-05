Dots is een ontwikkelaarsvriendelijke API waarmee bedrijven hun aannemers kunnen betalen met slechts een paar regels code. Of het nu gaat om klusjesmannen zoals Uber-chauffeurs, verkopers op marktplaatsen als Etsy, of gewoon je plaatselijke klusjesman: Dots neemt de complexiteit van uitbetalingen volledig weg. Wij beheren het hele proces: het verzamelen van informatie (KYC), betalingen via elk spoor (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, internationaal en nog veel meer) en zelfs het indienen van belastingformulieren! Met Dots kunnen ontwikkelaars binnen een paar uur uitbetalingen krijgen, in plaats van de vele maanden die dit normaal gesproken zou duren.

Website: dots.dev

