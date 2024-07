Alternatieven - Domain.com

Namecheap

Namecheap, Inc. is een door ICANN geaccrediteerde domeinnaamregistrar, die domeinnaamregistratie en webhosting levert, gevestigd in Phoenix, Arizona, VS. Namecheap is een budgethostingprovider met 11 miljoen geregistreerde gebruikers en 10 miljoen domeinen.