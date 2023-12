Djaboo is een uitstekende, slimme klantrelatiemanager die uw bedrijfsproductiviteit verbetert. U kunt uw projecten, uw klanten, uw freelanceteam en uw betalingen beheren en uw contracten en facturen eenvoudig op één plek automatisch genereren. Djaboo geeft u snel en eenvoudig toegang tot de functies die u nodig heeft om uw bedrijf te ontwikkelen. Het bevat alles wat u nodig heeft om uw bedrijf efficiënt en rustig te beheren. Jouw beurt ! Essentiële functies voor uw productiviteit Automatische rapporten van urenstaten en inkomsten/uitgaven. De automatische berekening van uw kosten. Het beheer van de overgang naar verschillende niveaus van uw BTW. Realtime offertebeheer. Sales Pipelines Contracten worden automatisch gegenereerd op basis van klantinformatie. Essentiële functies voor projectbeheer Beheer uw eenvoudige en complexe taken met het instellen van herinneringen. Een geïntegreerde chat waarmee u projecten kunt bespreken met uw betrokken medewerkers. Planning van taken en activiteiten via kalenders, tijdlijnen, tijdtrackers en Gantt-diagrammen, Kanban of lijsten. Het beheer van documenten, spreadsheets en kennisbanken om deze met uw medewerkers te delen. Essentiële functies voor klantenbeheer Klanten toevoegen of uw bestaande klanten in bulk importeren. Teambeheer door het specificeren van hun rollen en toegang tot de applicatie en tevens inzicht in ieders verlof, aanwezigheid en activiteiten. De winkel waarmee u vooraf gedefinieerde servicepakketten kunt aanbieden. Automatische facturatie die wordt gedaan door onze intuïtieve editor. Volledige aanpassing van uw applicatie Mogelijkheid om de weergave te kiezen: lijstweergave, tabelweergave, kalenderweergave en nog veel meer. Voeg uw logo toe, pas kleuren aan en voeg de gewenste achtergronden toe. Pas uw digitale werkruimte aan: Kies de verschillende functies die u wilt gebruiken. Verander kleuren om taken beter herkenbaar te maken. Gebruik verschillende statussen om taken te categoriseren en de efficiëntie te vergroten.

Website: djaboo.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan djaboo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.