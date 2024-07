Dezgo's gratis tekst-naar-afbeelding stabiele diffusie AI-generator is een tool waarmee gebruikers afbeeldingen van hoge kwaliteit kunnen genereren vanaf elke tekstprompt. Het maakt gebruik van een combinatie van AI-technologie en een bemonsteringsmethode genaamd DPMSeed om de afbeeldingen te maken. De AI-technologie is Stable Diffusion 1.5, die kan worden aangepast om beter bij de tekstprompt te passen of om meer vrijheid in de interpretatie ervan te bieden. De gebruiker kan ook de beeldverhouding van de afbeelding opgeven, zoals staand, vierkant of liggend. Om de afbeelding verder te verfijnen, kan de gebruiker een negatieve prompt opgeven, waarin wordt beschreven wat niet in de afbeelding mag worden opgenomen. De output van de AI wordt geleverd onder de voorwaarden van de CreativeML Open RAIL-M-licentie. Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn privacyvoorkeuren te beheren, zoals het toestaan ​​of weigeren van bepaalde soorten gegevensverwerking, of het selecteren van bepaalde soorten gepersonaliseerde advertenties en inhoud. De gebruiker kan er ook voor kiezen om zijn apparaat te laten identificeren door de unieke kenmerken ervan te scannen.

Website: dezgo.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Dezgo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.