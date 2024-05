Desk360 is een omnichannel klantondersteuningsplatform waarmee bedrijven van elke omvang een 360-gradenbeeld van hun klanten kunnen krijgen en een next-gen inbox kunnen gebruiken voor hun mobiele apps en websites. Hiermee kunt u op elk kanaal met uw klanten communiceren (e-mail, livechat, sociale media, WhatsApp en zelfs een berichtenbox in hun mobiele apps), terwijl u alle berichten op één scherm samenbrengt voor uw klantvertegenwoordigers. Met Desk360 kunt u een inbox creëren waarin uw gebruikers op hun eigen voorwaarden contact met u kunnen opnemen. Desk360 biedt integraties met de App Store, Google Play Store en Huawei AppGallery, zodat u alle winkelrecensies op één pagina kunt verzamelen en op uw klanten kunt reageren zonder heen en weer te schakelen tussen uw winkelaccounts. Het beheren van uw sociale media-accounts met Desk360 is een fluitje van een cent. U kunt alle klantberichten van Facebook, Instagram en Twitter op één scherm bekijken en beantwoorden, waardoor uw vertegenwoordigers enorm veel tijd besparen. Gebruikt u verschillende e-mailadressen om ondersteuning te bieden aan uw klanten? Geen zorgen, want u kunt al uw e-mailadressen op één scherm verenigen. Bovendien kunt u op uw website aangepaste FAQ- en contactpagina's maken om uw klanten holistische ondersteuning van uw merk te bieden. Ontdek Desk360 vandaag nog en begin met communiceren met uw klanten met vooraf gedefinieerde Desk360-berichten, opgesteld door professionele vertalers in 40 talen! Beheer uw klantberichten afkomstig van deze 11 kanalen op één pagina en ontvang gedetailleerde rapporten over zowel producten als gebruikers. Kies wie verantwoordelijk is voor welk project door speciale agenten aan elk product toe te wijzen, en moedig samenwerking tussen teams aan om hun prestaties te verbeteren!

Categorieën : Business Helpdesksoftware

Website: desk360.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Desk360. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.