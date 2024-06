DeepMake is een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde tool die voornamelijk is ontworpen voor het maken van inhoud, met de nadruk op video-effecten (VFX). DeepMake maakt gebruik van open-source AI en biedt een reeks diensten om het proces voor het maken van inhoud te stroomlijnen en optimaliseren. Deze services omvatten instant video-effecten, het maken van stockvideo's op basis van tekstprompts en directe laagsegmentatie. De tool beschikt over functies zoals het genereren van stabiele diffusievideo's, waarmee gebruikers video's van hoge kwaliteit kunnen formuleren op basis van schriftelijke aanwijzingen of bestaande clips kunnen uitbreiden. Het maakt ook gebruik van slimme laagsegmentatie die de segmentatie van personages, achtergronden en objecten in video's automatiseert, waardoor nauwkeurige videoaanpassingen en dynamische verhalen worden mogelijk gemaakt. Een ander belangrijk kenmerk van DeepMake is de krachtige face-swapping-technologie, bedoeld om personages tot leven te brengen, stuntdubbels te vervangen en geanimeerde avatars te maken voor gaming en streaming. De tool beschikt ook over een functie voor het opschalen van video's die tot doel heeft de kwaliteit en details van video's te verbeteren. DeepMake biedt bovendien integraties met Adobe After Effects en Nuke, waardoor de door AI aangedreven visuele effecten worden uitgebreid naar de tools waarmee gebruikers al bekend zijn. DeepMake biedt een prijsstructuur voor verschillende gebruikstypen, waaronder een open-source en volledig gratis versie met onbeperkt gebruik, evenals premiumpakketten met exclusieve functies en technische ondersteuning.

Website: deepmake.com

