Data Goat is een op Webflow gerichte analysetool die toegankelijk is in Webflow Designer. Het verbindt een Webflow-site met GA4, waardoor gebruikers klikken op uitgaande links, siteklikken, formulierinzendingen, berichttypen en aangepaste gebeurtenissen kunnen volgen. Gebruikers kunnen ook inzicht krijgen in de standaardanalyses, waaronder het aantal bezoeken, het aantal gebruikers, de verkeersbron, demografische gegevens en meer.

Website: datagoat.co

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Data Goat. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.