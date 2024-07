Daft Art is een AI-aangedreven tool waarmee gebruikers snel en eenvoudig albumhoezen van hoge kwaliteit kunnen maken. Het maakt gebruik van samengestelde esthetiek en biedt visuele manieren om met AI te communiceren om zoveel kunstwerken te genereren als nodig is totdat de gewenste look is bereikt. Gebruikers kunnen de tekst van het artwork aanpassen door de albumtitel en de naam van de artiest te bewerken, en het uiteindelijke artwork wordt geleverd in een hoge resolutie-indeling met de juiste beeldverhouding. Bovendien kunnen gebruikers een voorbeeld van het artwork op een echt apparaat bekijken voordat ze beslissen over het uiteindelijke uiterlijk, en het is klaar om te uploaden naar alle streamingplatforms. Daft Art biedt ook voorbeeldhoezen gemaakt door andere artiesten om gebruikers een idee te geven van hoe het uiteindelijke kunstwerk eruit zou kunnen zien. Met Daft Art kunnen gebruikers een kunstwerk maken waar ze trots op zullen zijn.

Website: daftart.ai

