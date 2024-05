Bankieren gebouwd met on-chain primitieven voor web3-oprichters en teams. Stablecoins hebben een nieuw paradigma mogelijk gemaakt van bedrijven en werknemers over de hele wereld die kapitaal hebben opgehaald in USDC en hun werknemers over de hele wereld ook in USDC betalen. Voor deze bedrijven en professionals heeft de financiële stapel voor onkostenbeheer, uitbetalingen en boekhouding nieuwe uitdagingen en Cypher lost dit op.

Website: cypherhq.io

