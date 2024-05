CryptoCompare is een centrale autoriteit voor duidelijke en beknopte informatie, die een ongeëvenaarde breedte, reikwijdte en diepte van gegevens biedt en de kloof overbrugt tussen crypto-activa en traditionele financiële markten. CryptoCompare, opgericht in 2014, is een wereldwijde aanbieder van marktgegevens voor cryptocurrency, die institutionele en particuliere beleggers toegang geeft tot realtime, hoogwaardige, betrouwbare markt- en prijsgegevens over meer dan 5.300 munten en meer dan 240.000 valutaparen. Door tick-gegevens van wereldwijd erkende beurzen samen te voegen en te analyseren, en verschillende datasets naadloos te integreren in de cryptocurrency-prijs, biedt CryptoCompare een uitgebreid, holistisch overzicht van de markt. Op gedetailleerd niveau produceren we: handelsgegevens over cryptocurrency, orderboekgegevens, blockchain- en historische gegevens, sociale gegevens, rapporten en een reeks cryptocurrency-indices.

