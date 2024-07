Cryo Mix is ​​een online AI-mix- en masteringtool die is ontworpen om de kwaliteit van vocale tracks te verbeteren. Met een gebruiksvriendelijke interface stelt de tool gebruikers in staat hun onbewerkte zang-, beat- en achtergrondzangbestanden te uploaden voor verwerking. Met behulp van de allernieuwste AI-technologie analyseert en verwerkt Cryo Mix automatisch de geüploade bestanden om mix- en masteringresultaten van professionele kwaliteit te leveren. De tool biedt een reeks functies en opties, zoals het aanpassen van het stemvolume, geavanceerde mixinstellingen en de mogelijkheid om achtergrond-/adlib-lagen toe te voegen. Het ondersteunt verschillende bestandsformaten zoals WAV en MP3, en gebruikers kunnen de voortgang van de verwerkingsfasen volgen. Cryo Mix legt de nadruk op betrouwbaarheid en onmiddellijke resultaten en biedt artiesten een efficiënte oplossing voor het verbeteren van hun rapmixen. Hoewel de tool primair gericht is op rap, werkt hij ook aan het toevoegen van ondersteuning voor andere muziekstijlen. Ontwikkeld door Cryo (Craig McAllister), een platina-gecertificeerde ingenieur met een achtergrond in elektronica en elektrotechniek, wordt Cryo Mix vertrouwd door professionals uit de industrie en artiesten met miljoenen streams. De tool is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van artiesten en biedt een snelle en hoogwaardige mix- en masteringservice om hen te helpen aan de eisen van de muziekindustrie te voldoen. Naast AI-mixen en masteren biedt Cryo Mix ook andere AI-aangedreven tools zoals AI Audio Separator voor het extraheren van stems en AI Beat Optimizer voor het verbeteren van instrumentale nummers.

Website: cryo-mix.com

