Optimaliseer uw productfeed, optimaliseer uw uitgaven. Genereer meer verkeer naar uw online winkel en verhoog uw conversiepercentage door uw productfeedgegevens te optimaliseren op basis van de behoeften van verschillende kanalen, zoals advertenties met productvermeldingen, prijsvergelijkingswebsites of aangesloten netwerken. - Importeer uw productgegevens uit verschillende bronnen, waaronder Shopify, Woocommerce, XML, CSV enz. - Verrijk uw gegevens door Google Analytics, Google Spreadsheet of een ander bestand toe te voegen om de efficiëntie van uw productvermeldingen te vergroten. U kunt bijvoorbeeld automatisch producten uitsluiten met veel verkeer en geen conversie, buiten het seizoen, weinig voorraad en weinig varianten, waardoor uw ROAS een boost krijgt. - Maak XML-productfeeds of gebruik de API-optie om uw productvermelding op verschillende kanalen te publiceren, inclusief maar niet beperkt tot Google, Facebook en Criteo. - Gebruik ALS-DAN-regels om uw productgegevens aan te passen aan de behoeften van kanalen, zodat u voor al uw producten kunt adverteren en de algoritmen van kanalen volledig kunt benutten. Er is geen limiet aan hoe u uw gegevens kunt wijzigen met onze ALS-DAN-regels. - Ontvang direct meldingen en stel veiligheidsregels op om uw gegevens foutloos te laten stromen, zodat u volledig verspild digitaal marketingbudget en operationele tijd kunt besparen. - Gebruik onze eenvoudige gebruikersinterface, geperfectioneerd door de feedback van onze leden - alles op één plek. Word lid van ons digitale marketingplatform en krijg toegang tot onze product-, kennisgedreven aanbevelingsideeën over productfeeds en advertenties en geweldige klantenondersteuning.

Website: crwizard.com

