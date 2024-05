Crezco is de open banking-betalingsoplossing ontworpen voor online facturen. We elimineren kaartkosten en trage afwikkelingstijden, waardoor u geld bespaart, tijd besteedt aan afstemming en uw cashflow verbetert. U kunt de bulkbetalingen van Crezco ook gebruiken om leveranciers en personeel over de hele wereld veilig te betalen via één enkele bankauthenticatie. Wij zijn de eerste account-to-account betalingsoplossing die zowel internationale als binnenlandse betalingen afhandelt en betalingen verzendt of ontvangt in meer dan 60 valuta's met enkele van de beste tarieven op de markt.

