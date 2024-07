Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

CP24 debuteerde op 30 maart 1998 en brengt een revolutie teweeg in het geheel-nieuwsformat. Ze leveren negen gelijktijdige en continue informatiestromen om te voldoen aan de eisen van de meest geavanceerde nieuwsconsument van vandaag. Ze zijn gevestigd in Toronto en richten zich op lokaal nieuws uit de regio Greater Toronto en Zuid-Ontario, maar ook op nationaal en internationaal nieuws. Ontdek sportnieuws van CP24, uw bron voor het laatste nieuws over Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors en Toronto Blue Jays.

Website: cp24.com

