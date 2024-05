Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Verzekeringsgegevens kunnen een beest zijn. Laten we het samen temmen. Wij zijn de gemakkelijkste manier om verzekeringsgegevens van uw gebruikers te integreren zonder dat ze uw eigen webapp verlaten. Interactie met verzekeringen bij verschillende vervoerders zou ongedifferentieerd zwaar werk moeten zijn: een stukje infrastructuur zoals Stripe, Twilio of AWS dat "gewoon op de achtergrond werkt", terwijl uw bedrijf zich concentreert op wat het anders maakt. We bieden programmatische bouwstenen om dit te realiseren, door een carrier-neutrale API en tool bovenop de verzekering te plaatsen, te beginnen met polistoegang (denk aan Plaid, maar dan voor uw verzekeringsmaatschappij) en monitoring.

Website: covie.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Covie. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.