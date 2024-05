CordStudio is een online retailer die vintage-geïnspireerde bedrukte kleding, premium lederwaren en accessoires aanbiedt. Enkele kernpunten over het bedrijf: CordStudio is opgericht in 2024 en heeft zijn hoofdkantoor in India. Ze bieden een breed scala aan producten voor zowel dames als heren, waaronder jurken, tops, broeken, combi-sets, jumpsuits, tassen, portemonnees en riemen. De kleding en accessoires zijn in eigen huis ontworpen en bevatten een mix van vintage-geïnspireerde prints en eigentijdse silhouetten. CordStudio heeft verschillende fysieke winkellocaties in heel India, onder meer in Gurgaon, Hyderabad, Mumbai en New Delhi. Ze bieden wereldwijde verzending en hebben een kortingscode van 10% beschikbaar voor nieuwe klanten. CordStudio lijkt een modemerk dat zich richt op het leveren van hoogwaardige, stijlvolle kleding en accessoires met een vintage esthetiek. Dankzij hun online en fysieke aanwezigheid in de detailhandel kunnen ze klanten over de hele wereld bereiken.

Website: cordstudio.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Cord. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.