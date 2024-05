Cord is een toolkit voor het toevoegen van rijke samenwerkingsfuncties zoals chatten, reageren en meldingen aan digitale producten en applicaties. Het is ontworpen om ontwikkelaars, ontwerpers en productteams te helpen snel en eenvoudig krachtige samenwerkingsmogelijkheden in hun software te integreren. Kernpunten over Cord: * Volledige SDK voor samenwerking: Cord biedt een volledige softwareontwikkelingskit (SDK) met vooraf gebouwde UI-componenten, API's en integraties om samenwerkingsfuncties toe te voegen, zoals chat, aanwezigheidsindicatoren, threaded commentaren en realtime meldingen. * Aanpasbaar en flexibel: de UI-componenten van Cord kunnen uitgebreid worden aangepast met behulp van CSS, zodat ze passen bij de look en feel van de hostapplicatie. De API's maken het ook mogelijk om zeer op maat gemaakte samenwerkingservaringen te bouwen. * Native gebruikerservaring: Cord streeft ernaar een samenwerkingservaring te bieden die native en naadloos aanvoelt binnen de hosttoepassing, in plaats van een externe of kant-en-klare oplossing. * Veilig en schaalbaar: de infrastructuur van Cord is ontworpen met veiligheid en schaalbaarheid in gedachten, met functies zoals SOC 2-certificering om aan de bedrijfsvereisten te voldoen. * Gebruiksscenario's in verschillende sectoren: Cord kan worden toegepast op een breed scala aan gebruiksscenario's, van het toevoegen van commentaar aan business intelligence-tools, tot het vervangen van chat voor klantenondersteuning, tot het integreren van AI-assistenten in documenteditors. * Snelle implementatie: Cord is ontworpen om samenwerkingsfuncties snel operationeel te krijgen, met open source demo-apps en een "snelstartgids" waarmee ontwikkelaars binnen enkele minuten aan de slag kunnen. Cord wil een uitgebreide toolkit zijn waarmee productteams snel hoogwaardige, op maat gemaakte samenwerkingservaringen in hun applicaties kunnen inbouwen.

Website: cord.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Cord. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.