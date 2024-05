Copia verbindt non-profitorganisaties met donaties van lokale bedrijven. We verspillen 3x meer voedsel dan er hongerige monden zijn om te voeden. Het probleem is niet een gebrek aan voedsel, maar eerder een ineffectieve distributie van dat voedsel. Honger is geen schaarsteprobleem; het is een logistiek probleem. Voor de eerste keer ooit kunnen we bereid en zeer bederfelijk voedsel effectief doneren aan degenen die het nodig hebben, wanneer we het het meest nodig hebben. Copia is een bedrijf met winstoogmerk dat technologie heeft ontwikkeld waarmee bedrijven (bijvoorbeeld voedselbeheerbedrijven zoals Compass Group, bedrijfskantines, universiteiten, ziekenhuizen, kruideniers, cateraars, enz.) eenvoudig hun overtollige voedsel kunnen laten ophalen, laten matchen, en veilig geleverd aan non-profitorganisaties in nood. Met Copia kunnen samenwerkende bedrijven naadloos toegang krijgen tot aanzienlijke belastingbesparingen, de voedselverspilling drastisch verminderen door middel van gegevens en analyses van overschotten, en CO2 uit de atmosfeer verwijderen, en dat allemaal terwijl ze hun gemeenschap voeden.

Website: gocopia.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Copia Nonprofits. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.