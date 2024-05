Het Product Discovery Platform dat aantrekkelijke productontdekkingsmomenten stimuleert in elk kanaal gedurende het hele winkeltraject: van zoeken en bladeren tot aanbevelingen en begeleide verkopen. Gebouwd op de nieuwste AI/ML-zoektechnologie, leert Constructor's Native Commerce Core van elke klantinteractie, optimaliseert het op basis van uw belangrijkste e-commercestatistieken en geeft het merchandisingteams controles en inzichten om ongeëvenaarde bedrijfsresultaten te behalen. De geheime saus? Waar andere oplossingen beginnen met open-source zoekmachines voor het matchen van zoekwoorden en daar AI bovenop zetten, zijn wij de enige oplossing voor productontdekking met een eigen, native kern die specifiek is gebouwd voor e-commerce. De geavanceerde algoritmen, transformatoren en grote taalmodellen van Constructor werken allemaal samen om realtime, gepersonaliseerde ervaringen te leveren die complexe patronen decoderen en de bedoelingen van de gebruiker begrijpen. Daarom hebben we nog nooit een A/B-test verloren als het gaat om het genereren van bedrijfsstatistieken die er toe doen, zoals omzet, conversiepercentage en winstmarge. De successen van onze klanten spreken voor zich: Grove Collaborative behaalde een ROI van 20,07x en Bonobo's zagen hun zoekinkomsten met 9% stijgen ten opzichte van oudere tools. Maar geloof ons niet op ons woord. Laat ons uw succes bewijzen, zelfs voordat u een contract tekent. Test Constructor op uw sites of in uw apps met ons Proof Schedule, een beoordeling van de inkomstenkansen van vier weken met behulp van uw echte catalogus en uw echte verkeer. Gratis.

