Confluence is een populaire webgebaseerde bedrijfswiki (samenwerkingssoftware), ontwikkeld door het Australische softwarebedrijf Atlassian. Atlassian schreef Confluence in de Java-programmeertaal en publiceerde het voor het eerst in 2004. Confluence Standalone wordt geleverd met een ingebouwde Tomcat-webserver en hsql-database, en ondersteunt ook andere databases. Het bedrijf brengt Confluence op de markt als bedrijfssoftware, gelicentieerd als on-premises software of software as a service draaiend op AWS.

Website: atlassian.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Confluence. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.