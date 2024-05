Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Confident LIMS is een toonaangevend laboratoriuminformatiebeheersysteem (LIMS) dat laboratoria met hoge verwerkingscapaciteit in gereguleerde industrieën bedient. Confident LIMS is een B2B Software-as-a-Service (SaaS)-platform met sterke netwerkeffecten onder onze laboratoriumklanten en hun testklanten.

Website: confidentlims.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Confident LIMS. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.