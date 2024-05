Conclude helpt bedrijven de samenwerking te stimuleren en workflows te stroomlijnen. Gebruik Conclude Link om Slack en Microsoft Teams te verbinden voor bidirectionele chat, of gebruik Conclude Workflows om supporttickets, problemen, incidenten en meer te beheren in Slack. 👉 Conclude Link: verbind Slack en Microsoft Teams om de samenwerking tussen teams te verbeteren. Met bidirectionele synchronisatie kunnen teams werken vanaf hun favoriete berichtenplatform. Deel en synchroniseer bestanden, bewerk en verwijder berichten, @mention collega's, vertaal automatisch gesprekken in maximaal 60 talen en meer. ✓ Berichten verzenden en ontvangen ✓ Berichten bewerken en verwijderen ✓ Berichten in threads ✓ @mention uw collega's ✓ Vertaling in 60 talen ✓ Emoji's (in tekst) ✓ RTF-opmaak ✓ Bestanden delen en synchroniseren – Status van persoon (binnenkort beschikbaar) – Gesynchroniseerde reacties (binnenkort beschikbaar) binnenkort) 👉 Sluit Workflows af: breng uw helpdesk naar Slack. Beheer supporttickets, problemen en incidenten. Gebruik AI-gestuurde integraties om tickets samen te vatten en automatisch te openen met een menu dat vertaling in 60 talen ondersteunt. Elke nieuwe activiteit opent een speciaal Slack-kanaal, zodat de communicatie gestructureerd en gericht is. Eenmaal afgesloten, wordt het kanaal gearchiveerd, maar blijft het permanent opgenomen in het Dashboard. Teams kunnen ook belangrijke MTTx-statistieken vinden op het tabblad Inzichten. Dit product kan worden geïntegreerd met Jira. Na het installeren van Conclude in uw Slack-werkruimte: ✓ Installeer de workflow-app in uw voorkeurskanaal (bijvoorbeeld #support) ✓ Start de app en maak een nieuwe activiteit aan (ticket, probleem of incident) ✓ Voeg enkele details toe, stel de ernst in (optioneel) en wijs een eigenaar toe ✓ Nodig teams of mensen uit om het speciale activiteitenkanaal te bekijken ✓ Communiceer updates naar verschillende belanghebbenden ✓ Sluit het incident af; informatie wordt gearchiveerd maar behouden in het Dashboard

