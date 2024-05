Complianz.io is een uitgebreide compliance-oplossing die is ontworpen om website-eigenaren te helpen bij het navigeren door de complexiteit van privacywetten, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie en de California Consumer Privacy Act (CCPA) in de Verenigde Staten. Complianz.io biedt tools en diensten om website-eigenaren te helpen bij het bereiken en behouden van naleving van deze regelgeving, waardoor de bescherming van de privacy en gegevens van gebruikers wordt gewaarborgd. Belangrijkste kenmerken: * Beheer van cookie-toestemming: Complianz.io biedt hulpmiddelen voor website-eigenaren om kennisgevingen en beleid voor cookie-toestemming te beheren in overeenstemming met de AVG en andere privacyregelgeving. Dit omvat aanpasbare cookiebanners, het scannen van cookies en het registreren van toestemming. * Privacybeleidgenerator: het platform biedt een privacybeleidgenerator waarmee website-eigenaren een privacybeleid kunnen creëren en aanpassen dat is afgestemd op hun specifieke website en wettelijke vereisten. * Gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA's): Complianz.io faciliteert het aanmaken en beheren van DPA's tussen website-eigenaren en externe dienstverleners, zoals vereist door de AVG. * Cookie Consent Scan: Complianz.io voert geautomatiseerde scans van websites uit om cookies en trackers te identificeren en te categoriseren, waardoor website-eigenaren inzicht krijgen in hun cookiegebruik en nalevingsverplichtingen. * Geolocatietargeting: het platform biedt geolocatietargeting om aangepaste cookiebanners en privacyverklaringen weer te geven op basis van de locatie van de bezoeker, waardoor naleving van de lokale privacywetten wordt gegarandeerd. * Nalevingsdashboard: Complianz.io biedt een gecentraliseerd dashboard waarmee website-eigenaren hun nalevingsstatus kunnen controleren, toestemmingsvoorkeuren kunnen beheren en toegang kunnen krijgen tot nalevingsdocumentatie. * Regelmatige updates: het platform blijft op de hoogte van veranderingen in de privacyregelgeving en biedt regelmatige updates en functies om voortdurende naleving van de veranderende wettelijke vereisten te garanderen. * Deskundige ondersteuning: Complianz.io biedt deskundige ondersteuning en begeleiding om website-eigenaren te helpen met nalevingsproblemen, vragen en aanpassingsbehoeften. Over het geheel genomen is Complianz.io een waardevolle hulpbron voor website-eigenaren die door het complexe landschap van privacyregelgeving willen navigeren, en uitgebreide tools en ondersteuning bieden om naleving van de AVG, CCPA en andere relevante wetten te bereiken en te behouden.

Website: complianz.io

