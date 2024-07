Communication Arts (CommArts), opgericht in 1959 door Richard Coyne en Robert Blanchard, is een toonaangevende publicatie in de visuele communicatie-industrie en biedt inspiratie en informatie aan grafisch ontwerpers, art directors, fotografen en meer. Het tijdschrift staat bekend om zijn gerespecteerde juryrapporten in verschillende creatieve disciplines en diepgaande profielen van topprofessionals uit de industrie. CommArts exploiteert ook Creative Hotlist, een carrièreplatform voor creatieve professionals. De publicatie legt de nadruk op hoge professionele normen en heeft een basis die zich inzet voor het vergroten van de diversiteit in visuele communicatie.

