Common Sense Machines (CSM) biedt een AI-product waarmee gebruikers bestuurbare en game-engine-ready 3D-geanimeerde werelden kunnen genereren op basis van verschillende inputs, zoals afzonderlijke afbeeldingen, tekst en schetsen. Het wordt vaak gebruikt door 3D-artiesten, ontwikkelaars, knutselaars, gamestudio's en bedrijven en is gericht op het stimuleren van 3D-workflows. De gegenereerde 3D-werelden bestaan ​​uit meshes, Gaussiaanse splats en animaties binnen een verenigd wereldcanvas. Het bevat functies zoals het weergeven van gestileerde werelden met tekstinvoer met behulp van een op diffusie gebaseerde weergave-engine. Gebruikers kunnen 3D-middelen animeren met een reeks bewegingen vanuit de meegeleverde animatiebibliotheek of door tekstprompts in te voeren voor aangepaste animaties. Bovendien ondersteunt het de creatie van stijlconsistente 3D-elementen en -tekens via eenvoudige tekstprompts. Het vergemakkelijkt de cyclusontwikkeling van concept tot 3D-print, waarbij meer ideeën worden getest vóór massaproductie. Deze tool helpt bij het snel maken van prototypen voor het testen van gameplay door snel 3D-game-rekwisieten en -personages te genereren. Afhankelijk van het gebruik en de behoeften kunnen gebruikers kiezen uit een breed scala aan abonnementsopties.

Website: csm.ai

