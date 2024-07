Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Cold Tea Collective is een nieuw mediaplatform dat de echte verhalen, perspectieven en ervaringen van de volgende generatie van de Aziatische diaspora deelt. Het team wil de gemeenschap een platform bieden om zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen en er verbinding mee te maken. We vertellen het vanuit het hart, graven dieper naar de waarheid in elk verhaal en streven ernaar om inhoud en gesprekken van de beste kwaliteit te creëren.

Website: coldteacollective.com

