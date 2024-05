CoinPayments is de eerste en toonaangevende crypto-betalingsverwerker ter wereld. Met meer dan 1 miljoen gebruikers en meer dan 120.000 geregistreerde verkopers in meer dan 190 landen is CoinPayments een van de meest gebruikte multi-crypto betalingssystemen geworden die online beschikbaar zijn. Sinds 2013 hebben we een complete crypto-betalingsgateway ontwikkeld waarmee verkopers meer dan 100 cryptocurrencies kunnen accepteren en meer dan 2.000+ altcoins kunnen bewaren, allemaal op één enkel platform. CoinPayments is veel meer dan een Bitcoin-betalingsverwerker. Het is een complete crypto-betalingsgateway met innovatieve oplossingen zoals: * Point of Sale-interface * Crypto-factuurbouwer * Portemonnees met meerdere handtekeningen * Opslagkluizen voor lange termijn * Mobiele en desktop-ondersteuning * Industrie-lage transactiekosten (0,5%) Onder de functies die beschikbaar zijn in CoinPayments, is er ook een conversietool waarmee cryptocurrencies snel en efficiënt kunnen worden geconverteerd.

Website: coinpayments.net

