CoinJournal is een wereldwijd cryptocurrency-uitgever en vergelijkingsplatform dat crypto-nieuwsinhoud en recensies publiceert in 21 talen voor een jaarlijks publiek van 2,8 miljoen. CoinJournal staat bekend om het produceren van hoogwaardige, onbevooroordeelde inhoud over cryptocurrencies, ICO's, DeFi en blockchain-technologieën, waarbij de berichtgeving, het onderzoek en de analyse worden geciteerd door wereldwijde media zoals de New York Times, Business Insider, Forbes, Bloomberg, Entrepreneur.com en Techcrunch.

Website: coinjournal.net

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan CoinJournal. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.