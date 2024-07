Medicodio Inc loopt voorop bij het revolutioneren van de medische coderingsindustrie met onze ultramoderne AI-aangedreven medische coderingsassistent, CODIO. Onze innovatieve technologie helpt individuen en organisaties bij het verhogen van de efficiëntie en omzet, terwijl het aantal fouten, het weigeren van claims, de doorlooptijd en de kosten van medische coderingsworkflows worden verminderd. Door workflows te automatiseren en de codeselectie te versnellen, stelt CODIO medische codeerders in staat de doorlooptijd van het coderen te verkorten en fouten bij het coderen te minimaliseren, waardoor de nauwkeurigheid van de code wordt verbeterd. Onze AI/ML-softwaretechnologie drijft CODIO aan, dat medische codes suggereert door demografische informatie van patiënten uit EPD-systemen en artsennotities/grafieken te lezen. Met CODIO kunnen we de workflow-efficiëntie tot 85% optimaliseren en de productiviteit tot 45% verhogen. We bieden een uitgebreid scala aan functies, waaronder een zoekfunctie voor CPT/ICD-codes, gedetailleerde dashboards, NCCI Edit-controles, naadloze API-integraties en geautomatiseerde kosteninvoer. CODIO is de ideale oplossing voor zorginstellingen, Revenue Cycle Management-bedrijven en medische codeerders die hun codeerworkflows willen optimaliseren en betalingscycli willen versnellen en tegelijkertijd auditrisico's willen beperken met de allernieuwste technologie en protocollen. Wij nodigen u uit om een ​​demonstratie met ons team te plannen om de toekomst van medische codering met CODIO te ervaren.

Website: medicodio.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Codio. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.