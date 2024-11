Alternatieven - CoderPad

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal (voorheen CodeFights) is een op vaardigheden gebaseerd beoordelingsplatform dat wordt beheerd door het Amerikaanse bedrijf BrainFights, Inc., wiens missie het is om technisch talent te ontdekken, ontwikkelen en promoten. CodeSignal, opgericht in 2014 en met het hoofdkantoor in San Francis...