Cable News Network Indonesia (bekend als CNN Indonesia en afgekort als CNN ID) is een 24-uurs Indonesische free-to-air televisienieuwszender die eigendom is van Trans Media in samenwerking met Warner Bros. Discovery onder CNN-licentie. De lokale franchise zendt uit vanuit Trans Media-studio's in Zuid-Jakarta en presenteert nationale en internationale inhoud, met de nadruk op algemeen nieuws, zaken, sport en technologie. Programma's worden 24 uur per dag uitgezonden via digitale terrestrische tv-netwerken, betaaltelevisieaanbieders Transvision en IndiHome in het hele land; en livestreamingdiensten voor buitenlandse kijkers. CNN Indonesia biedt kijkers een mix van nationaal en internationaal nieuws, plus het laatste nieuws op het gebied van zaken en sport in Bahasa Indonesia. Als onderdeel van een strategische inspanning van de Content Sales and Partnerships Group van CNN International Commercial zorgt CNN Indonesië ervoor dat het publiek een echt vertrouwd nieuwskanaal is.

Website: cnnindonesia.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan CNN Indonesia. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.