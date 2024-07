Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Ontvang verslaggeving over marktnieuws en officiële updates van de CMO Council. De CMO Council, opgericht in 2001, fungeert als het belangrijkste peer-powered netwerk voor senior marketingbeslissers, gericht op kennisuitwisseling op hoog niveau, thought leadership en het opbouwen van persoonlijke relaties tussen senior corporate marketingleiders over de hele wereld.

Website: cmocouncil.org

