China Minsheng Bank is een nationale commerciële bank met hoofdkantoor in Peking. Het biedt een breed scala aan financiële diensten aan individuele klanten, kleine en micro-ondernemingen, zakelijke klanten en industriële klanten, die verschillende gebieden bestrijken, zoals bankkaarten, financieel beheer, leningen, grensoverschrijdende financiering en online financiering. Minsheng Bank heeft in 2023 haar jaarverslag en speciaal ESG-rapport (environment, social and governance) uitgebracht, waarin de bedrijfsomstandigheden van de bank en de vervulling van sociale verantwoordelijkheden worden getoond. Onlangs heeft China Minsheng Bank vele onderscheidingen en erkenningen ontvangen, waaronder de toestemming om een ​​filiaal in Londen op te zetten en uitstekende resultaten te behalen bij de prestatiebeoordeling van aangewezen hulp van centrale eenheden. Minsheng Bank voert actief groene financierings- en technologiefinancieringsactiviteiten uit, zoals het opzetten van een "groen financieringsgebouw" en het lanceren van leningen voor koolstofemissiereductie, die de ecologische en sociale verantwoordelijkheid van de bank weerspiegelen. Minsheng Bank biedt klanten multi-channeldiensten, waaronder mobiel bankieren, WeChat-bankieren, telefonisch bankieren, enz., om klanten handige financiële diensten te bieden.

Website: cmbc.com.cn

