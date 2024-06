CloudJiffy is een krachtig, volledig redundant en automatisch schaalbaar Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) dat is ontworpen voor gemak en efficiëntie. CloudJiffy streeft ernaar cloud computing eenvoudig en toegankelijk te maken voor ontwikkelaars van alle expertiseniveaus. In de kern maakt CloudJiffy de onmiddellijke implementatie van applicaties met slechts een paar klikken mogelijk. Het ondersteunt een verscheidenheid aan runtimes, waardoor ontwikkelaars Java-, PHP-, Ruby-, Node.js-, Go-, Python- en Docker-applicaties kunnen implementeren zonder dat ze codewijzigingen hoeven door te voeren. Het platform kan ook worden geïntegreerd met GIT, SVN en andere populaire ontwikkeltools, waardoor naadloze en efficiënte implementatieprocessen worden geboden. CloudJiffy valt op door zijn geavanceerde automatiserings- en resourcebeheermogelijkheden. Het schaalt applicatiecontainers automatisch zowel verticaal als horizontaal, waardoor een optimaal gebruik van hulpbronnen en kostenefficiëntie wordt gegarandeerd. Het platform werkt op basis van een pay-as-you-use-prijsmodel, waarbij resources worden aangepast op basis van de huidige belasting en waardoor de noodzaak voor resourcereservering of capaciteitsplanning wordt geëlimineerd. Met deze aanpak kunnen gebruikers alleen betalen voor de bronnen die zij verbruiken, wat tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden. CloudJiffy beweert dat gebruikers tot 80% van hun cloudkosten kunnen besparen door gebruik te maken van de automatische schaalfunctie. Naast de dynamische schaalbaarheid biedt CloudJiffy een reeks andere geavanceerde functies. Het dashboard van het platform biedt een intuïtieve applicatietopologiewizard, een implementatiemanager, toegang tot log- en configuratiebestanden, functionaliteit voor teamsamenwerking en integratie met CI/CD-tools. Bovendien kunnen CloudJiffy-gebruikers met slechts één klik populaire applicaties zoals WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento enz. Vanaf de marktplaats van het platform installeren. De diensten van CloudJiffy zijn beschikbaar in de VS, India en Duitsland, met plannen voor uitbreiding naar nieuwe locaties in de toekomst. Het platform is trots op zijn veiligheid, betrouwbaarheid en uitstekende klantenservice. Het beschikt over een Service Level Agreement (SLA) van 99,99% uptime en biedt 24/7/365 technische ondersteuning van wereldklasse.

Website: cloudjiffy.com

