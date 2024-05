Cloozo is een platform waarmee gebruikers eenvoudig hun eigen door ChatGPT aangedreven chatbots voor hun websites kunnen maken en aanpassen. Enkele belangrijke kenmerken van Cloozo zijn onder meer: * Intelligente chatbots: gebruikers kunnen chatbots maken die op internet kunnen surfen of aangepaste datasets kunnen gebruiken om met websitebezoekers te praten. * Mogelijk gemaakt door uw kennisbank: Chatbots kunnen worden getraind met behulp van informatie van de eigen website van de gebruiker of een reeks documenten, waardoor ze de taal van het bedrijf kunnen spreken. * Beyond Customization: Cloozo biedt een breed scala aan visuele opties om elke chatbot visueel onderscheidend te maken en af ​​te stemmen op zijn specifieke identiteit. * Gebouwd voor bureaus: Cloozo is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven en bureaus die chatbotdiensten aan hun klanten willen aanbieden. * Individuele OpenAI-sleutels: elke chatbot kan zijn eigen OpenAI- en Pinecone-sleutels hebben, wat optimale snelheid, prestaties en veiligheid mogelijk maakt. * Mogelijkheden om inkomsten te genereren: Cloozo stelt bureaus in staat hogere winsten te genereren door op maat gemaakte chatbots aan hun klanten te verkopen.

Website: cloozo.com

