Clip.fm is een AI-tool ontworpen voor podcasters die korte videoclips genereert voor sociale mediaplatforms zoals YouTube Shorts, Instagram Reels en TikTok. Het platform helpt podcasters minder tijd te besteden aan bewerken en betaalt slechts een fractie van de kosten voor het inhuren van een professionele video-editor. Clip.fm transcribeert automatisch de door de gebruiker aangeleverde inhoud en vindt de beste delen om te knippen. De clips zijn geoptimaliseerd voor korte platforms en afgestemd op de inhoud van de gebruiker. Het platform maakt gebruik van een combinatie van AI-modellen en heuristieken om delen van gebruikersinhoud te vinden die goed werken als clips. Clip.fm biedt verschillende exportopties met functies waarmee gebruikers het uiterlijk en de werking van hun clips kunnen aanpassen, bijschriften kunnen overlappen, lettertypen en kleuren kunnen kiezen, het formaat voor sociale media kunnen gebruiken en ze kunnen oriënteren zodat ze bij hun inhoud passen. Het startersplan biedt maximaal 10 uur aan inhoud per maand, waarbij de gegenereerde clips doorgaans tussen de 50 en 100 liggen. Terwijl gebruikers de controle hebben, leert de AI in de loop van de tijd en kunnen er aanpassingen worden gedaan aan de begin- en eindtijdstempels van de clip. Daarnaast is clip.fm van plan om in het eerste kwartaal van 2023 een partnerprogramma te lanceren, en ondersteunt het bedrijf Engelstalige inhoud met plannen om meer taalondersteuning toe te voegen.

Website: clip.fm

