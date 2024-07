Classicquiz.com is een online platform voor het maken en spelen van interactieve quizzen. Gebruikers kunnen quizzen ontwerpen met verschillende vraagtypen, waaronder meerkeuzevragen, waar/niet waar, open vragen, afbeeldingslabels en meer. Met de AI-vragengenerator kunnen gebruikers automatisch vragen maken op basis van een door de gebruiker aangeleverde tekst. Functies: * Quiz maken: bouw quizzen met verschillende vraagtypen, afbeeldingen en video's. * Realtime spelen: organiseer live quizzen waarbij deelnemers tegelijkertijd antwoorden, waarbij de individuele en groepsprestaties worden gevolgd. * Maatwerk: stel thema's, tijdslimieten, scoreregels en willekeurige vraagstelling in voor personalisatie. * Toegankelijkheid: deelnemers nemen deel aan quizzen met behulp van QR-codes of een unieke code op hun smartphones of tablets. * Gegevensanalyse: bekijk gedetailleerde resultaten, identificeer gebieden voor verbetering en volg de individuele voortgang.

Website: classicquiz.com

