Citizen Portal is een openbaar hulpmiddel dat is ontworpen met als doel overheidsactiviteiten transparant en toegankelijk te maken. Hiermee kunnen gebruikers geavanceerde zoekopdrachten uitvoeren in toespraken en procedures van gekozen autoriteiten op verschillende niveaus: lokaal, provinciaal en federaal. Gebruikers kunnen zoekopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke woorden of zinsdelen en kunnen een schat aan inhoud onderzoeken die betrekking heeft op verschillende overheidsdepartementen en -instellingen. Dit omvat hoorzittingen in het Congres, uitvoeringsbesluiten en zelfs bronnen zoals 'The Federalist Papers'. De tool biedt ook een 'CitizenPortal GPT'-functie, waarmee AI-gestuurde vragen kunnen worden gesteld over wat overheidsfunctionarissen zeggen. Naast zoek- en queryfuncties biedt het platform de mogelijkheid om videoclips te maken van transcriptiefragmenten en om aangepaste waarschuwingen in te stellen over specifieke onderwerpen of entiteiten. Op deze manier kunnen gebruikers op de hoogte blijven van onderwerpen die voor hen het belangrijkst zijn. Hoewel het portaal zich richt op het Amerikaanse publiek en locatiespecifieke inhoud beschikbaar is voor elke staat, blijft het een nuttige bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de Amerikaanse overheid.

Website: citizenportal.ai

