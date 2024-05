Generatieve productontwerpassistent voor productontwikkelingsteams. Chordio is een generatieve productontwerpassistent die tekstbeschrijvingen omzet in ontwerpen, waardoor productontwikkelingsteams ontwerpknelpunten kunnen wegnemen. Een productmanager bij een technologiebedrijf gebruikt bijvoorbeeld Chordio om drie opties voor een nieuw functieconcept te genereren en te ontwikkelen, en vervolgens het ontwerp te herhalen en samen met het team op één lijn te brengen in één workshop in plaats van in meerdere sessies.

Website: chordio.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Chordio. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.