Chord is een hulpmiddel voor kunstmatige intelligentie dat is ontworpen om webonderzoek te automatiseren door gepersonaliseerde artikelen te maken. Gebruikers specificeren een interessant onderwerp, waarna de tool zijn AI-mogelijkheden gebruikt om realtime onderzoek op internet uit te voeren. Het scala aan onderzoeksonderwerpen kan variëren, van praktische vragen, gidsen voor specifieke objecten tot interessante locaties, wat de brede toepasbaarheid van Chord aantoont. Het uitgevoerde onderzoek wordt verwerkt met behulp van AI, waardoor een eerste versie van het artikel wordt gegenereerd, voordat er eventueel menselijke bewerking voor kwaliteitsborging plaatsvindt. Opmerkelijk is dat de tool een sterke nadruk legt op transparantie en gebruikersprivacy. Gegenereerde artikelen kunnen worden gekoppeld aan het account van een gebruiker of anoniem blijven met een privacyschakelaar die beschikbaar is in het profiel van de gebruiker. Standaard worden artikelen openbaar gemaakt, wat bijdraagt ​​aan een groeiende bibliotheek met artikelen die door hun gebruikersgemeenschap wordt gegenereerd. Het is ook belangrijk om het onafhankelijke bedrijfsmodel van Chord te benadrukken, dat het aannemen van geld van adverteerders of aangesloten bedrijven uitsluit, waardoor de objectiviteit in hun geautomatiseerde onderzoeksresultaten wordt gewaarborgd.

