Choice is een alles-in-één oplossing voor communicatie tussen restaurants en hun gasten: QR-betalingen, tafelbestellingen, digitale menu's, afhaalbezorgweb, tafelreserveringen en gasten-CRM. Wij streven ernaar om voor restaurants het belangrijkste instrument te worden voor communicatie met hun gasten binnen en buiten het restaurant. - in meer dan 25 landen - 12500 + vestigingen geregistreerd - 85+ miljoen QR-scans - 1,5+ miljoen bestellingen gedaan - 20+ miljoen views per jaar - $ 25+ miljoen omzet van onze klanten per jaar

Website: choiceqr.com

