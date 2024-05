CHATTERgo is een transformatieve AI-first conversatieoplossing gericht op het verbeteren van de winkelervaring in uw winkel. In tegenstelling tot traditionele chatbots die ingewikkelde flow-instellingen vereisen, maakt CHATTERgo's AI-first-aanpak gebruik van GPT-4-redeneer- en toolgebruiksmogelijkheden, samen met geavanceerde vectorgebaseerde zoektechnologieën, waardoor het onmiddellijk bruikbaar is voor taken zoals productaanbevelingen, het beantwoorden van winkelbeleid, het controleren van de status van bestellingen, enz. * AI Consultant - Behandelt naadloos klantvragen en stelt relevante producten voor * Contextueel zoeken - Haalt nauwkeurige resultaten op die verder gaan dan alleen trefwoorden * Verbeter de ervaring - Maak gebruik van door gebruikers bijgedragen kennis voor een verrijkte dialoog

Website: chattergo.com

