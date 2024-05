Chatgen is een hybride botchatplatform met aangepaste bots. Met Chatgen kunt u automatisch anonieme sitebezoekers omzetten in kwalificerende leads en ook 24/7 meer ontmoetingen boeken. ChatGen heeft een door Machine Learning (ML) ondersteunde engine gebouwd waarmee bedrijven chatbots kunnen hebben die met gebruikers kunnen praten. Deze chatbots helpen bedrijven over verschillende functies heen: Marketing: Van eenvoudige chatbots, conversatie-landingspagina's om leads te genereren en conversatie-advertenties om de CTR te optimaliseren tot ingebedde bots die Click to Action optimaliseren. Chatgen wordt voornamelijk gebruikt om uw leadcapture te maximaliseren, niet alleen op de website, maar ook op plaatsen waar uw bezoekers bezoeken uw merk Ondersteuning: Chatbots die AI gebruiken om geautomatiseerde antwoorden op veelvoorkomende vragen van klanten te ontwikkelen, waardoor het ondersteunend personeel de handen vrij heeft voor urgentere uitdagingen op het gebied van de klantenondersteuning #customersupportautomation Productontdekking: Chatbots die het ontdekken van producten gemakkelijk maken voor online shoppers, waardoor de verkoop toeneemt en het opbouwen van loyaliteit voor e-commercebedrijven.

Website: chatgen.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Chatgen.ai. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.