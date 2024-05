Serverloze GPU-infrastructuur voor AI. Voer machine learning-modellen schaalbaar en krachtig uit in de cloud. Betaal alleen voor wat u gebruikt. Cerebrium is een platform om machine learning-modellen te implementeren op serverloze GPU's met een koude starttijd van minder dan 5 seconden. Klanten ervaren doorgaans een kostenbesparing van 40% in vergelijking met het gebruik van traditionele cloudproviders en kunnen modellen schalen naar meer dan 10.000 verzoeken per minuut met minimale technische overhead. Schrijf eenvoudig uw code in Python en Cerebrium zorgt voor alle infrastructuur en schaalvergroting. Cerebrium wordt gebruikt door bedrijven en ingenieurs uit Twilio, Rudderstack, Matterport en nog veel meer.

Website: cerebrium.ai

